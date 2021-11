Etiopia: dipartimento di Stato Usa invita cittadini statunitensi a lasciare il Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, le autorità militari degli Stati Uniti hanno posizionato le forze per le operazioni speciali a Gibuti per essere pronte a fornire assistenza immediata all’ambasciata Usa in Etiopia se la situazione della sicurezza dovesse peggiorare. Lo riferiscono fonti militari e della sicurezza citate dall’emittente “Cnn”, secondo cui l’attivazione di alcuni ranger dell’esercito del Battaglione 1/75 suggerisce che gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati per il deterioramento della situazione della sicurezza mentre i gruppi armati alleati – Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) ed Esercito di liberazione oromo (Ola) – stanno avanzando a sud verso la capitale Addis Abeba. Secondo le stesse fonti, anche tre navi da guerra in Medio Oriente sono state messe in standby per fornire supporto per le evacuazioni se ciò si rendesse necessario, sebbene i funzionari del dipartimento di Stato abbiano avvertito che non si prevede di effettuare un’evacuazione militare su larga scala in Etiopia. “Non ci sono piani per far volare l’esercito americano in Etiopia per facilitare le evacuazioni o replicare lo sforzo di emergenza che abbiamo recentemente intrapreso in Afghanistan, che era una situazione unica per molte ragioni”, ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, parlando ieri ai giornalisti. “Siamo sempre impegnati nella pianificazione di emergenza, ma al momento – con gli aeroporti aperti – non c’è alcun motivo per questo”, hanno detto le fonti. (Nys)