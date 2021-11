Brasile: Pandora Papers, ministro Economia nega conflitto di interessi con sua impresa offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che non ci sono conflitti di interesse tra la sua attività nel governo brasiliano e la partecipazione nella Dreadnoughts International, società offshore registrata presso il paradiso fiscale delle Isole Vergini britanniche. Guedes è intervenuto oggi in un'audizione pubblica delle commissioni Lavoro, Pubblica amministrazione e Controllo finanziario della Camera dei deputati. "Non c'è niente di più chiaro e trasparente che dichiarare di avere un parente in una società e di non star intraprendendo alcuna attività che abbia un conflitto di interessi", ha detto il ministro spiegando che si è ritirato da tutte le attività in Brasile e all'estero da quando ha assunto la carica di ministro, compreso il controllo della offshore, come richiesto dalla commissione Etica pubblica della Presidenza della Repubblica. (segue) (Brb)