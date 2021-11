Brasile: Pandora Papers, ministro Economia nega conflitto di interessi con sua impresa offshore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guedes era stato coinvolto nell'ultima inchiesta giornalistica sui presunti illeciti fiscali e trame di corruzione stilata dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, "Pandora Papers", pubblicata a inizio dello scorso ottobre. Il ministro Paulo Guedes, già socio della Bozano Investimentos, è il titolare della Dreadnoughts International, fondata nel 2014 nelle Isole Vergini Britanniche, dove l'economista ha depositandoci poco meno di dieci milioni di dollari sottratti alle misure all'epoca in vigore per contenere il rialzo del dollaro statunitense. Partecipano come soci dell'azienda anche sua moglie, Maria Cristina Bolivar Drummond Guedes, e sua figlia, Paula Drummond Guedes. (segue) (Brb)