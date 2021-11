Usa: accordo Stellantis, colossi auto e sindacati, niente obbligo vaccino Covid per dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre grandi case automobilistiche di Detroit - General Motors, Ford e Stellantis - hanno annunciato che non imporranno l’obbligo vaccinale alle migliaia di dipendenti al loro servizio. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, precisando che il sindacato del settore United Auto Workers ha rilasciato una dichiarazione congiunta con le aziende in cui si riafferma l’obbligo di indossare la mascherina sui luoghi di lavoro, senza che però venga imposto alcun obbligo di vaccinazione. Ai lavoratori iscritti al sindacato sarà invece richiesto di segnalare il proprio stato di vaccinazione solo su base volontaria. Le aziende e il sindacato continueranno a “sollecitare tutti i dipendenti, i colleghi e le loro famiglie a farsi vaccinare e ottenere vaccinazioni di richiamo contro il Covid-19, pur comprendendo che ci sono ragioni personali che potrebbero impedire ad alcuni di essere vaccinati, come problemi di salute o questioni religiose”.(Nys)