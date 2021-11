Etiopia: dipartimento di Stato Usa invita cittadini statunitensi a lasciare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Le forze del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) sono prossime alla conquista della città di Debre Berhan, situata nella regione degli Amhara e a circa 130 chilometri dalla capitale Addis Abeba. Lo riferiscono fonti locali citate dall'emittente "Sky News Arabia". Pesanti combattimenti sono in corso nel frattempo lungo la strada per Debre Sina, sempre nella regione di Amhara. Di fronte all'avanzata tigrina-oromo che sembra farsi sempre più inarrestabile, ieri il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha annunciato la sua intenzione di recarsi al fronte a partire per combattere contro il Tplf. In un post sui social media condiviso questa sera, Abiy ha detto: “È tempo di guidare il Paese attraverso il sacrificio. Domani mi unirò al fronte per guidare le forze di difesa”. Facendo appello agli etiopi, il primo ministro ha aggiunto: “Coloro di voi che aspirano a essere ricordati nella storia, si sacrifichino per il proprio Paese. Ci vediamo al fronte”, ha detto Ahmed, assicurando che il vuoto amministrativo sarà riempito da funzionari federali e regionali che lavoreranno “più duramente che mai al massimo delle loro capacità per svolgere attività amministrative e di sviluppo”. (segue) (Nys)