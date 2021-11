Colombia: almeno tre soldati uccisi in un agguato dell'Eln nel nord-est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre soldati delle forze armate della Colombia sono rimasti uccisi in un agguato teso loro dai guerriglieri dell'Esercito di liberazione Nazionale (Eln). L'attentato si è verificato mentre i militari stavano effettuando lavori di manutenzione su una delle sezioni di un oleodotto che attraversa una zona rurale del Norte de Santander, nel nord-est. In particolare l'attacco è avvenuto nel municipio di Teorama mentre il battaglione dell'esercito stava proteggendo la riparazione di una sezione dell'oleodotto Cano Limon Covenas.Poche ore prima dell'attentato le forze armate avevano annunciato la morte di uno dei leader dell'Eln, José Eliecid Ganan Banol, detto "Shumager", comando del fronte "Che Guevara", a Chocó, nella Colombia occidentale. L'uomo è rimasto ucciso nel corso di una operazione congiunta di esercito e polizia in un'area rurale del municipio di Litoral de San Juan. Banol era ritenuto dalle autorità del Paese come uno dei responsabili di diversi attacchi contro le forze di sicurezza nel sud di Chocó, oltre che di violazioni dei diritti umani contro le comunità indigene e contadine e per il reclutamento di minori.(Vec)