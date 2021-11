Brasile: Pandora Papers, ministro Economia nega conflitto di interessi con sua impresa offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprire conti all'estero e mantenere società offshore non è illegale in Brasile, purché i beni siano dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il Codice di condotta per gli amministratori federali senior vieta ai membri di alto rango dell'amministrazione pubblica di investire nel paese o all'estero dopo dopo aver assunto funzioni pubbliche. "Ho fatto un deposito all'estero tra il 2014 e 2015 quando è stata creata la società i soldi sono andati lì. Non si sono stati più depositi nè rimesse verso il Brasile. Si tratta di risorse che fanno parte della successione familiare", ha aggiunto. Secondo Guedes, i fondi sono gestiti da una piattaforma di custodia indipendente e investiti in asset "che non hanno nulla a che fare con il Brasile", come i fondi a lungo termine. Il ministro ha sottolineato che la società è stata creata per decisione personale di investire parte dei suoi beni all'estero, perché non venissero soggetti a riscossione fiscale in Brasile. "L'offshore è un veicolo di investimento assolutamente interessante", ha affermato. (segue) (Brb)