Camera: benefici penitenziari, domani audizioni Università Roma Tre, Csm e Fondazione Falcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 24 novembre, dalle ore 11, la commissione Giustizia della Camera svolge, in videoconferenza, audizioni informali sulle "Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia" di Massimiliano Masucci, professore di diritto penale presso l'Università Roma Tre (ore 11); Antonino Di Matteo, componente del Consiglio superiore della magistratura (ore 11:30); rappresentanti della Fondazione Falcone (ore 12). L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)