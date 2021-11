Legge Bilancio: Franco, un terzo delle risorse destinato a ridurre pressione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra, “circa un terzo delle risorse stanziate è destinato a interventi volti a ridurre la pressione fiscale rispetto ai valori tendenziali, quindi circa 10 miliardi nel 2022-2023, e 13 nel 2024. L’intervento principale è quello che riguarderà l’Irpef e l’Irap”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio. Franco ha quindi sottolineato che “in questi giorni, in ambito governativo, ci stiamo incontrando per definire una proposta che poi verrà formulata e discussa in sede parlamentare”.(Rin)