© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- VARIE- Prima Assemblea nazionale dei sindaci progressisti e riformisti. Presiederà Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente dell'Assemblea Pd e introdurranno i lavori Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore nazionale dei sindaci del Pd e Francesco Boccia, responsabile nazionale Enti locali del Pd. A seguire sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Stefano Lorusso, sindaco di Torino; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna. Tra gli altri è previsto l’intervento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il lavori saranno conclusi dall'intervento del segretario nazionale del Pd Enrico Letta previsto per le ore 17.30. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 14:30)- Incontro pubblico “Le risorse di Roma Capitale nel Pnrr” tra il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l'incontro pubblico previsto per domattina. L’Incontro avrà come filo conduttore i temi della legalità e dello sviluppo e vedrà confrontarsi il segretario generale della UIL del Lazio, Alberto Civica, con numerosi esponenti della politica cittadina e regionale. piazzale Magellano a Ostia. (ore 9:30) (segue) (Rer)