© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Inaugurazione della nuova sala Apoc Aeroporti di Roma, presso l’area d’imbarco Molo E. L’appuntamento per la stampa sarà presso il Terminal 3 partenze porta 5 dell’Aeroporto di Fiumicino. (ore 10)- In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’iniziativa "La Cisl Lazio per accrescere la rete antiviolenza e antitratta". L’incontro verrà trasmesso su piattaforma Gotomeeting. All’incontro dal titolo “Testimonianze di un impegno nel riscatto delle vittime; attività e percorsi intrapresi nel territorio” parteciperà Liliana Ocmin, Responsabile Nazionale Coordinamento Donne Cisl. Concluderà i lavori, Enrico Coppotelli, Segretario Generale Cisl Lazio.(ore 10)- Il professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente onorario della Fondazione Roma, riceverà dall’Università Cattolica del Sacro Cuore la Laurea honoris causa in Medicina e chirurgia. La cerimonia avrà luogo a Roma nell’Aula Brasca della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (L. go A. Gemelli, 8). (ore 16) (Rer)