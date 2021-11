Brasile: ministro Agricoltura, positiva la riapertura all'import carne brasiliana dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina aveva sospeso le importazioni di carne bovina brasiliana il giorno 4 settembre dopo che casi contaminazione da encefalopatia spongiforme bovina, nota come sindrome della "mucca pazza", erano stati individuati in due capi di bestiame in allevamenti di Belo Horizonte (Minas Gerais) e Nova Canaa do Norte (Mato Grosso). All'atto della sospensione diverse partire di carne erano già in viaggio o nei porti cinesi. Ora questi carichi potranno essere consegnati. (segue) (Brb)