Etiopia: dipartimento di Stato Usa invita cittadini statunitensi a lasciare il Paese

- Il dipartimento di Stato Usa ha invitato i cittadini statunitensi a lasciare l’Etiopia il prima possibile, a fronte dell’escalation di violenza in corso nel Paese nordafricano. Nel messaggio divulgato dal dicastero si suggerisce ai cittadini Usa di partire "fintanto che sono ancora aperti i voli di linea". "Non aspettate che la situazione peggiori per decidere di andarvene. Partite prima che le cose cambino", ha detto un alto funzionario del dipartimento. (segue) (Nys)