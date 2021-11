Usa: assalto al Congresso, commissione d’inchiesta convoca leader suprematisti bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa, incaricata di far luce sulla rivolta del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti, ha chiamato a deporre i leader di due gruppi suprematisti bianchi, ossia i Proud Boys e gli Oath Keepers. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, precisando che i due estremisti convocati sono Henry "Enrique" Tarrio, a capo del primo gruppo, e Elmer Stewart Rhodes, fondatore del secondo. "Cerchiamo informazioni da individui e organizzazioni di cui è stato riferito il coinvolgimento nella pianificazione dell'attacco, con la folla violenta che ha invaso il Campidoglio il 6 gennaio, o con gli sforzi di stravolgere i risultati elettorali. Riteniamo che le persone convocate siano in possesso di informazioni rilevanti su come sia scoppiata la violenza in Campidoglio e sui preparativi dell'attacco", ha dichiarato il presidente della commissione, Bennie Thompson. Il comitato è stato istituito per indagare sui fatti del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha preso d’assalto il Campidoglio di Washington per interrompere la certificazione del voto elettorale.(Nys)