Usa: Apple fa causa a israeliana Pegasus per utilizzo spyware

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso digitale statunitense Apple ha annunciato martedì di aver citato in giudizio il gruppo Nso, con sede in Israele, per aver utilizzato il suo spyware Pegasus per attaccare i dispositivi dell'azienda fondata da Steve Jobs. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", precisando che si tratta dell'ultimo capitolo di una crescente campagna globale per frenare gli abusi di sorveglianza contro gli utenti di smartphone. La causa, che chiede un'ingiunzione contro Nso per impedirle di utilizzare qualsiasi software, servizio o dispositivo Apple, arriva dopo la pubblicazione di luglio del Progetto Pegasus da parte del "Post" e di altre 16 organizzazioni che hanno fornito i dettagli dell'uso di Pegasus in dozzine di attacchi contro giornalisti, operatori dei diritti umani e attivisti politici in paesi di tutto il mondo.(Nys)