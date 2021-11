Brasile: Pandora Papers, ministro Economia nega conflitto di interessi con sua impresa offshore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pandora Papers è una delle più vaste inchieste organizzate dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, con oltre 650 giornalisti coinvolti. "Bbc Panorama", effettuando un'indagine congiunta con il quotidiano "The Guardian" e altri media, ha avuto accesso a 12 milioni di documenti da 14 compagnie di servizi finanziari in Paesi come le isole Vergini britanniche, Panama, Belize, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Singapore e Svizzera. In alcuni casi ci sarebbero gli estremi per accuse di corruzione, riciclaggio di denaro e mancato pagamento delle tasse. Ma nella maggior parte dei casi, secondo la "Bbc", quanto emerge da Pandora Papers evidenzia quando persone influenti e ricche abbiano utilizzato società per comprare in segreto proprietà nel Regno Unito e altrove. Sarebbero 95 mila le società offshore dietro questi acquisti, ad evidenziare un fallimento del governo di Londra nel predisporre un registro delle proprietà offshore nonostante gli annunci. (Brb)