Spagna: governo proroga decreto per diritto veto su aziende strategiche nazionali

- Il governo spagnolo ha approvato l'estensione della difesa delle aziende strategiche fino al 31 dicembre 2022 con la quale autorizzare gli investimenti stranieri in aziende strategiche quotate in Borsa per importi superiori al 10 per cento del capitale o aziende non quotate in cui l'investimento supera i 500 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". Il ministero dell'Economia ha spiegato in un comunicato che questo decreto mira a "proteggere la sicurezza, la salute e l'ordine pubblico, così come a garantire la sicurezza giuridica degli operatori economici". L'estensione della validità mira a proteggere le grandi imprese spagnole dall'interesse di altre aziende o fondi stranieri ad acquisirle a un prezzo inferiore a quello reale di mercato in circostanze normali. È stato adottato per la prima volta nel marzo 2020, di fronte al crollo del mercato azionario causato dalla prima ondata del coronavirus. In questo modo, il governo si riserva la possibilità di porre il veto agli investimenti stranieri in imprese spagnole in settori considerati strategici. "L'obiettivo è quello di continuare a sostenere la ripresa e la solvibilità del tessuto produttivo in modo che le aziende possano approfittare del nuovo ambiente di crescita economica", ha evidenziato il ministero dell'Economia. (Spm)