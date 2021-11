Usa-Colombia: fonti stampa, Washington rimuoverà Farc da lista organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rimuoveranno il gruppo armato colombiano Farc dalla lista delle organizzazioni terroristiche, per dimostrare il loro sostegno al fragile accordo di pace tra le Farc e il governo colombiano, entrato nel suo quinto anno. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando fonti a conoscenza del dossier, secondo cui l'annuncio potrebbe arrivare già oggi. Il provvedimento consentirebbe agli usa di finanziare programmi di reinserimento sociale che vedono coinvolti ex guerriglieri delle Farc, come quelli che prevedono la sostituzione delle coltivazioni di coca con colture legali. (segue) (Nys)