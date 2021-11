Etiopia: dipartimento di Stato Usa invita cittadini statunitensi a lasciare il Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, oggi l’ambasciata degli Stati Uniti ad Addis Abeba ha avvertito i suoi concittadini di un possibile attacco terroristico in Etiopia dice che potrebbe verificarsi nella capitale e in altre città mentre infuria la guerra tra le truppe federali e le forze del Tplf. È quanto reso noto dalla stessa ambasciata Usa in un avviso di sicurezza pubblicato oggi. “I terroristi possono attaccare con poco o nessun preavviso, prendendo di mira strutture diplomatiche, località turistiche, snodi di trasporto, mercati/centri commerciali, aziende occidentali, ristoranti, resort, strutture del governo locale e altre aree pubbliche. I cittadini statunitensi sono fortemente incoraggiati a mantenere un alto livello di vigilanza ed evitare le zone frequentate da stranieri”, si legge nell’avviso, in cui si consigliano i cittadini statunitensi ancora nel Paese di iscriversi allo Smart Traveler Enrollment Program (Step) per ricevere aggiornamenti di sicurezza e per assicurarsi di poter essere localizzati in caso di emergenza. L’ambasciata Usa consiglia quindi ai cittadini statunitensi presenti in Etiopia di evitare le folle, monitorare i media locali per gli aggiornamenti, restare vigili intorno agli edifici e agli uffici del governo etiope, così come nei luoghi di ritrovo e nei mercati comuni e prestare attenzione nei luoghi frequentati dagli occidentali. (segue) (Nys)