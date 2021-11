Pa: Funzione pubblica su auto blu, al ministro Brunetta si deve nuovo impulso al censimento, trasparenza obiettivo prioritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Si deve al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, oltre che l’avvio, undici anni fa, del primo censimento delle auto di servizio, il nuovo impulso dato alla rilevazione che, arenatasi nel periodo dell’emergenza sanitaria, è stata pienamente recuperata con l’aggiornamento al 2020. E' quanto si legge, in una nota, il Dipartimento della Funzione pubblica. "I dati relativi al parco auto delle pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2020 confermano, peraltro, l’efficacia delle misure messe in atto, se oggi - come evidenziato dai dati dell’ultimo censimento di agosto riportati dall’Anac - ne contiamo meno di 27 mila rispetto alle 600 mila del 2010. Confrontando i dati del 2018, le auto blu risultano ridotte del 21 per cento e l’aumento del 3,7 per cento, registrato rispetto al 2019, riguarda soprattutto il settore della sanità, più esposto alle conseguenze della pandemia. Lo stesso numero delle auto a uso esclusivo, 734 in totale, conferma il trend virtuoso, ove si consideri che nelle amministrazioni dello Stato le auto a uso esclusivo, riservate alle autorità politiche, sono solo 20, e che la massima concentrazione si registra proprio nel settore sanitario (208 autovetture) e nelle amministrazioni comunali (351 autovetture), che rappresentano ben il 79 per cento del totale degli enti censiti. Il ministro Brunetta condivide la preoccupazione dell’Anac e sin da subito, sbloccando la rilevazione, ha rimarcato con forza l’esigenza di non abbassare la guardia. Anche attraverso il coinvolgimento degli organi di controllo interno delle singole amministrazioni, sarà garantita una serrata verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa di settore, nell’osservanza degli obblighi di trasparenza", conclude.(Com)