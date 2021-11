Covid: Zingaretti, terza dose a 5 mesi e abbassare durata green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Adesso, prima di far salire i decessi nuovamente, dobbiamo prendere altri provvedimenti: quindi sicuramente anticipare a 5 mesi la terza dose di richiamo, secondo me, abbassare la durata temporale del green pass e aprire il più possibile alle vaccinazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a diMartedì, in onda questa sera su La7. "Nel Lazio i nostre 'open day' nel weekend stanno andando benissimo. Questo Paese ha capito e per fortuna si sta vaccinando", ha concluso Zingaretti. (Rer)