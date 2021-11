Brasile: ministro Agricoltura, positiva la riapertura all'import carne brasiliana dalla Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è trattato di casi atipici. Tanto che l'Oie ha concluso rapidamente le sue indagini, eliminando i dubbi sul Brasile. Tutti i paesi membri dell'Oie hanno già autorizzato nuovamente l'import di carne bovina brasiliana, ad eccezione della Cina, che ha un protocollo diverso, motivo per cui il Brasile ha dovuto sospendere le sue esportazioni. Ma solo la Cina ha avuto questo problema, che si sta superando", ha commentato il ministro, garantendo che non ci sono motivi di preoccupazione per i consumatori brasiliani o internazionali. "Questa riapertura allevia la situazione di crisi vissuta da molti esportatori brasiliani, perché quando il problema è sorto molti container erano già stati spediti e si trovavano in alto mare o già in porto", ha commentato il ministro. "Non abbiamo calcolato le perdite, ma ce ne sono state. I prezzi sono calati e molte industrie hanno dovuto imporre ferie ai loro dipendenti. Ora però il prezzo è risalito e il settore si è mosso rapidamente e ha iniziato ad esportare di più, verso altre destinazioni", ha concluso Dias. Il Brasile è il principale fornitore di carne bovina per la Cina, fornendo circa il 40 per cento delle sue importazioni. (Brb)