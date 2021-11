Donne: Letta su diritti, in Ue polo reazionario che trova sponda nei maggiori partiti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello europeo "si sta creando un polo reazionario sovranista, con al centro i governi di Ungheria e Polonia, che vuole portare avanti un modello patriarcale, che mette al margine qualsiasi minoranza lgbt e considera la donna come una figura subordinata rispetto all'uomo". E la cosa preoccupante è che "il nostro Paese è quello in cui questo polo reazionario è più rappresentato". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’Agorà democratica “Libere dalla violenza. Una rivoluzione civile contro silenzio e indifferenza" in corso a Roma. "Questo polo - ha proseguito Letta - trova infatti dei punti di riferimenti in due partiti italiani che, nei sondaggi, fanno quasi il 40 per cento del nostro Paese". Per questo, dobbiamo tener conto che "la sfida che abbiamo davanti, in tema di diritti delle donne e parità di genere, è insieme una sfida europea e nazionale, che ci coinvolge direttamente", e di fronte alla quale dobbiamo "prenderci un impegno concreto", ha concluso. (Rin)