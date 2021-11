Ue: Bergamini su intelligenza artificiale, preziosa azione legislativa delle istituzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso dei sistemi ad Intelligenza artificiale "da parte dell'uomo non può essere neutrale e si presenta con una natura duale: in democrazia, ad esempio, possono essere utilizzati come uno strumento per aumentare la partecipazione dei cittadini e l'accountability dei governi, ma possono anche limitare la libertà individuale o manipolarla". Lo ha detto il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini intervenendo al convegno "Intelligenza artificiale e funzioni pubbliche", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza de La Sapienza alla presenza, tra gli altri, del Presidente dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Rik Daems. "In quest'ambito è molto prezioso il lavoro svolto dalle istituzioni europee, portatrici di una cultura centrata sulla dignità e la libertà della persona. Il Consiglio d'Europa, l'Ocse e in primis la Commissione europea stanno svolgendo una complessa e fruttuosa attività di avanguardia nel costruire una governance democratica e un sistema di standard sicuri per lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale. Lo spirito di una evoluzione tecnologica etica è già visibile nel mercato europeo. L'approccio 'umano-centrico' della filosofia europea - spiega il sottosegretario - sta spingendo, infatti, il mondo dell'industria high-tech a fare considerazioni etiche prima di ogni cosa".(Com)