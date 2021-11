Donne: Letta, Pd avrà successo solo se otterrà risultati concreti su parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il Pd sarà un partito di successo, che cambierà la società italiana, solo se consegnerà risultati concreti nella sfida della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’Agorà democratica “Libere dalla violenza. Una rivoluzione civile contro silenzio e indifferenza" in corso a Roma. Nel Pnrr "siamo riusciti a inserire una clausola di premialità obbligatoria sul lavoro femminile, e questo è stato il risultato di una nostra battaglia", ha proseguito Letta, ma "è necessario fare molto di più, soprattutto per la promozione delle presenze femminili negli incarichi di vertice", ha proseguito. "Non possiamo nasconderci che, quando ci sono delle quote, la percentuale di donne da inserire viene rispettata, mentre quando c'è da scegliere un organo monocratico la sfida è ancora dura", ha concluso. (Rin)