Brasile: istituto Fiocruz inaugura nuovo laboratorio di controllo qualità vaccini

- La Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) di Rio de Janeiro, istituto di ricerca scientifica legato al ministero della Salute del Brasile, ha inaugurato oggi, 23 novembre, un nuovo laboratorio fisico-chimico (Lafiq) per il controllo della qualità dei vaccini. Il laboratorio sarà ospitato presso l'Istituto di tecnologia e immunobiologia (Bio-Manguinhos/Fiocruz) a Rio de Janeiro. Lo riferisce la stessa Fiocruz in un comunicato stampa, in cui sottolinea che la necessità del nuovo laboratorio si deve all'aumento della domanda di analisi e controllo di qualità dei vaccini generato della produzione in loco del vaccino sviluppato dall'azienda farmaceutica anglo-svedese, AstraZeneca. Fiocruz riferisce che il laboratorio analizzerà anche altri prodotti presso lo stabilimento carioca. (segue) (Brb)