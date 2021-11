Brasile: istituto Fiocruz inaugura nuovo laboratorio di controllo qualità vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situato nel Complesso tecnologico dei vaccini (Ctv), il laboratorio è certificato con livello di biosicurezza Nb2. La struttura aumenterà del 50 per cento la capacità di controllo della qualità di Bio-Manguinhos/Fiocruz. Con ciò consentirà di soddisfare pienamente le esigenze di analisi di vaccini e biofarmaci, come stabilito dal ministero della Salute. Secondo il direttore di Bio-Manguinhos/Fiocruz, Mauricio Zuma "con l'inaugurazione di questo laboratorio, abbiamo raggiunto l'ultima fase della nostra pianificazione per gestire l'intera produzione del vaccino contro il Covid-19 in collaborazione con AstraZeneca. È stato un lavoro molto duro, con molti passaggi obbligati. Ora abbiamo raggiungo la nostra massima capacità di controllo qualità", ha detto. (segue) (Brb)