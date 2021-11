Sociale: Draghi ai giovani, tutti cerchiamo la strada, anche io

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrando i ragazzi del Punto Luce Save the Children di Torre Maura a Roma, ha invitato a "cercare sempre di pensare a quello che state facendo, a farlo bene, e divertirvi. Tutti cerchiamo la strada, anch'io la sto cercando - ha continuato il presidente del Consiglio - ma è chiaro che più si è giovani, più questa ricerca è difficile perché non c’è una strada prima e il passato non vi aiuta. In un certo senso è meglio perché non avete tanti limiti. Quello che è importante ricordarsi è che voi siete la cosa più importante che avete. Quando prendete una decisione, dovete sapere che siete voi quello che conta di più", ha sottolineato. (Rin)