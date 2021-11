Sociale: Azzolina (M5s), giovani soffrono perché la politica non li sa ascoltare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- I ragazzi "soffrono nel non sentirsi ascoltati, è una generazione che si sente afona. Vogliono giustamente sentirsi protagonisti, anche perché hanno dimostrato in questa stagione di essere spesso più maturi di tanti adulti, ma vengono bistrattati anche da parte della politica”. Lo ha detto l’ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante la registrazione della puntata di Di Martedì in onda questa sera. Presentando il suo libro “La vita insegna” Azzolina ha parlato anche delle fake news: “Col Covid abbiamo dovuto fronteggiare due pandemie, quella sanitaria e quella dell’informazione. Titoli forzati o addirittura falsi solo per fare clic o vendere più pubblicità. Da ministro ho visto come le fake news hanno travolto tutto, come la lava dell’Etna”. (Rin)