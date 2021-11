Pd: Zingaretti, Renzi vuole distruggerlo ma ha fallito, una Leopolda del rancore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sulle critiche al Pd di Matteo Renzi durante la Leopolda "lui omette dei piccoli particolari: io ho un ottimo rapporto con Giuseppe Conte e difendo la storia di questi anni, ma Conte, la seconda volta, ha fatto il presidente del Consiglio perché lo ha voluto tenacemente Renzi, quando il Pd che io dirigevo aveva posto un tema di discontinuità necessaria. Da quel giorno in poi Renzi sta picconando il Pd perché lo vuole distruggere per diventare lui il capo di un grande movimento riformista, ma un obiettivo che è fallito miseramente". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a diMartedì, in onda questa sera su La7. Il leader di Italia Viva ha realizzato "una Leopolda del rancore e dell'egoismo, rispetto al ritorno di un forte e sano bipolarismo". Interpellato su dove starà Renzi in questo quadro, il governatore ha replicato: "Lo deciderà lui, io ho la sensazione che non lo sappia neanche lui dove vuole andare, perché nel sistema bipolare, con il sistema maggioritario, o si sta di qua o di là, il resto sono chiacchiere", ha concluso Zingaretti. (Rer)