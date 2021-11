Polonia: portavoce Zaryn, sospensione Nord Stream 2 non è cambio di politica per Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione della certificazione del gasdotto Nord Stream 2 non segnala un cambio di rotta della politica tedesca. Lo ha detto Stanislaw Zaryn, portavoce del ministro coordinatore dei servizi speciali della Polonia. “Recentemente l’autorità regolatrice tedesca ha deciso di sospendere la certificazione del Nord Stream 2. Questa decisione è stata comunicata dalla parte tedesca a quella russa”, ha scritto Zaryn in un messaggio su Twitter. La decisione è “di natura strettamente procedurale” e non equivale a “un cambio nella politica riguardante il gasdotto russo-tedesco”. La sospensione dà alla Russia “il tempo di fare modifiche normative e adeguarsi ai requisiti tedeschi sull’uso del gasdotto”, che le autorità di Berlino e Mosca “sono ancora interessate a finalizzare”. Fin dall’inizio la Polonia ha indicato che l’avvio del progetto “indebolirà l’Europa e in particolare la sicurezza dell’Europa centrale”, ha continuato il portavoce. A suo avviso il Nord Stream 2 consegnerà nelle mani della Russia “un altro strumento di pressione politica sull’Occidente”. (Vap)