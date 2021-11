Turchia: ministro Energia, "assistere famiglie a basso reddito per bollette"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del governo della Turchia è di assistere le famiglie a basso reddito nel pagamento delle bollette dell’elettricità e del gas in un periodo in cui, a livello globale, il costo dell’energia aumenterà. Lo ha detto il ministro dell’Energia di Ankara, Fatih Donmez, durante l’11esimo summit dell’energia che si sta tenendo nella provincia meridionale dell’Anatalya. "La proposta di applicare tariffe graduate è ora in discussione al parlamento turco", ha detto il ministro Donmez, per poi precisare che "una tariffa più bassa verrà applicata fino al raggiungimento di una soglia di consumo che verrà stabilita tenendo in considerazione il consumo medio nazionale. Una volta superata quella soglia, il costo del gas e dell'elettricità aumenterà gradualmente". Alcuni giorni fa, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, aveva già dichiarato la sua intenzione di "abbassare le bollette energetiche di almeno il 2 per cento", mentre la Corte dei conti di Ankara ha reso noto oggi l’impiego di 1 miliardo di lire turche (quasi 70 milioni di euro), destinato al ministero dell’Energia e delle Risorse naturali, al fine di coprire eventuali perdite scaturite dal sostegno energetico destinato alle famiglie a basso reddito.(Tua)