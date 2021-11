Sanità: Cecchetti (Lega), riforma metterà a disposizione due miliardi, ostruzionismo opposizione sterile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova legge regionale sulla sanità che Palazzo Pirelli approverà nei prossimi giorni, al di là delle sterili e vuote operazioni ostruzionistiche di Pd e grillini, potenzierà i servizi sanitari creando una rete di medicina attenta ai territori e alle fragilità". Lo comunica Fabrizio Cecchetti, coordinatore lombardo della Lega e vicecapogruppo alla Camera dei Deputati, in una nota sulla nuova legge sanitaria in discussione in questi giorni in Consiglio regionale. "Questa legge mette a disposizione infatti 2 miliardi per gli investimenti, farà nascere 203 case e 60 ospedali di comunità, potenzierà l'assistenza domiciliare. Inoltre coinvolgerà i sindaci, il Terzo settore, le associazioni dei pazienti e valorizzerà tutto il personale sanitario. È una legge di cui la Lombardia è orgogliosa perché darà alla nostra eccellenza sanitaria strumenti in grado di rispondere alle sfide del futuro", conclude Cecchetti.(Com)