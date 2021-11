Migranti: Schinas (Ue), priorità è portare persone via da lì e rimpatriarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità è portare via le persone bloccate al confine tra Bielorussia e Polonia, in condizioni estreme, e la via più semplice sono i rimpatri. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, dopo il collegio dei commissari rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Ue accolga alcuni dei migranti che si trovano al confine. "Le persone sono bloccate in condizioni estreme. Siamo ora a novembre, dicembre sarà anche più dura. Quindi, la priorità è portare via queste persone e la soluzione più rapida è quella dei rimpatri", ha detto Schinas. "Stiamo accelerando adesso con i rimpatri", ha aggiunto il vice presidente della Commissione. "Aiuteremo sia finanziariamente questi rimpatri sia sostenendo, come l'Iraq, le riammissioni di chi torna e deve ristabilire la sua vita", ha sottolineato. (Beb)