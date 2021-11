Roma: Pedica (+E), strisce pedonali sparite, Gualtieri intervenga subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le strade di Roma non solo sono sporche e piene di rifiuti, dal centro alla periferia non è facile trovare delle strisce pedonali per attraversare in sicurezza. Del colore bianco è rimasto solo un vago ricordo e non mi stancherò di ripeterlo". E' quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "La verità - sottolinea Pedica - è che in questi anni è sparita la manutenzione e Gualtieri deve ripartire da qui. I cittadini, pur continuando a pagare le tasse, da anni non hanno più servizi degni di questo nome. Non si possono lasciare le strade senza strisce pedonali. Strade che, il più delle volte, sono off limits per i disabili, viste le barriere architettoniche. Per non parlare della metro, dove in metà delle stazioni gli ascensori sono fuori uso e chi è in carrozzella non può entrare. Insomma, c'è tanto da fare". (Com)