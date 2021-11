Germania: negoziati governo SpD-Verdi-Fdp in dirittura d'arrivo, accordo forse domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in dirittura d'arrivo i negoziati tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) sulla formazione del prossimo governo federale di coalizione. Secondo Kevin Kuehnert e Stefan Gelbhaar, deputati della SpD e dei Verdi al Bundestag,il patto su cui fondare l'esecutivo potrebbe essere concluso già nella giornata di domani, 24 novembre. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando come l'obiettivo dei tre partiti sia fare in modo che il candidato cancelliere Olaf Scholz, esponente della SpD e ministro delle Finanze tedesco dal 2018, venga eletto dal Bundestag nell'incarico durante la settimana del 6 dicembre. (Geb)