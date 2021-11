Rai: Conte, da Grillo una battuta, tra noi nessuna divergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Beppe Grillo ha fatto una battuta, noi ci siamo confrontati. Mi sembra che Grillo sul piano della comunicazione abbia una visione non molto ortodossa, già in passato ha dimostrato di non essere molto legato alle apparizioni televisive". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in risposta a Beppe Grillo che lo aveva definito "specialista in penultimatum", nel corso della conferenza stampa alla Camera "L’energia condivisa conviene a tutti: al via fase 2 delle comunità energetiche rinnovabili". "Sulla Rai non c’è stata alcuna divergenza: è una decisione", quella di non partecipare come M5s alle trasmissioni televisive dell'azienda di viale Mazzini, "che nasce da un passaggio specifico che abbiamo denunciato e che non è stato chiarito. La nostra decisione non è irreversibile. Non siamo contro il servizio pubblico, dobbiamo contestualizzare anche le decisioni", ha concluso l’ex premier. (Rin)