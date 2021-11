Cooperazione: Farnesina, vice ministra Sereni presiede Comitato congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- La vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, ha presieduto la sesta riunione annuale del Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo, alla quale hanno partecipato il direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo, Giorgio Marrapodi, e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Luca Maestripieri. Al Comitato sono intervenuti inoltre i rappresentanti del ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti. Durante la riunione sono stati deliberati contributi per 21 iniziative di cooperazione allo sviluppo del valore complessivo di 43,8 milioni di euro. In particolare, circa 2,3 milioni di euro sono destinati a contributi volontari in favore di Organizzazioni internazionali e circa 41,5 milioni di euro per la realizzazione di progetti multilaterali, multi-bilaterali e bilaterali in Medio Oriente, Africa e America Latina, in particolare nei settori della salute, della sicurezza alimentare, della tutela ambientale, del patrimonio culturale e del sostegno all'occupazione di giovani e donne. (segue) (Res)