Cooperazione: Farnesina, vice ministra Sereni presiede Comitato congiunto (2)

18 ottobre 2021

- "Il Parlamento - ha detto Sereni nel corso della riunione - sta esaminando il disegno di legge di bilancio 2022-2024 che prevede incrementi degli stanziamenti con l'obiettivo di contribuire all'attuazione dell'impegno di riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Come già annunciato dal ministro Di Maio, contiamo su un aumento delle attuali risorse e in particolare di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di euro 200 milioni per l'anno 2023, di 250 milioni per l'anno 2024, di 300 milioni per l'anno 2025, di 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2026". (Res)