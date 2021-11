Balneari: FI, maggiori tutele a concessionari per evitare invasione grandi capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari di Forza Italia hanno incontrato oggi alla Camera dei deputati i rappresentanti del mondo balneare per fare il punto sulla situazione delle concessioni, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato in materia e dopo le richieste che continuano ad arrivare dall'Europa. Erano presenti i senatori Gasparri, Mallegni, Floris, Craxi e Damiani. "La sentenza del Consiglio di Stato - spiegano in una nota dal partito azzurro - ha gettato nello sconforto una categoria che rappresenta un fiore all'occhiello del turismo italiano. A fonte di pochi casi privilegiati, infatti, nel nostro Paese la stragrande maggioranza degli operatori è rappresentato da piccole imprese, molte a condizione familiare, che rischiano di vedere andare in fumo anni di lavoro e di investimenti, senza alcuna garanzia per il proprio futuro. Per quanto ci riguarda siamo convinti che la soluzione non possa essere quella prevista ma bisogna lavorare per dare garanzie ai lavoratori del settore. Ci confronteremo ulteriormente nella maggioranza e con il governo per fare in modo che vengano date maggiori tutele e garanzie ai concessionari, evitando che venga agevolata l'invasione dei grandi capitali a scapito delle piccole imprese italiane. Forza Italia - concludono i parlamentari di Forza Italia che hanno partecipato all'incontro con i rappresentanti del mondo balneare - è stata negli anni un punto di riferimento a tutela del settore e continuerà quella che ritiene una battaglia in difesa di una vera e propria peculiarità italiana". (Com)