Honduras: Taiwan, relazioni diplomatiche restano salde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Taiwan ha dichiarato che le relazioni con l’Honduras restano salde. Il commento, arrivato oggi tramite la portavoce Joanne Ou, arriva a pochi giorni dalle elezioni generali, in programma in Honduras domenica 28 novembre, che potrebbero introdurre significativi cambiamenti nella politica estera del Paese. Secondo quanto annunciato dai media internazionali, il Partito per la Libertà e la Rifondazione, principale forza d'opposizione a Tegucigalpa, avrebbe infatti annunciato l'intenzione di stabilire formali relazioni diplomatiche con la Cina in caso di vittoria della propria candidata, Xiomara Castro. Ou, riferisce la stampa taiwanese, ha dichiarato che Taipei è consapevole delle pressioni crescenti che l’Honduras subisce da parte della Cina. Il portavoce ha aggiunto che Taiwan rispetterà il risultato delle elezioni in Honduras e che continuerà a cooperare con il Paese centroamericano per favorire lo sviluppo dei due Paesi. L'Honduras è uno dei 15 paesi ad avere relazioni diplomatiche con Taiwan. (segue) (Cip)