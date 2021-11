Honduras: Taiwan, relazioni diplomatiche restano salde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo pochi giorni fa il presidente uscente dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez, ha effettuato una visita a Taiwan in occasione dell'80mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il ministero degli Esteri cinese ha criticato la visita. Nel corso di un briefing con la stampa, il portavoce del ministero di Pechino, Zhao Lijian, ha ribadito che il principio di una sola Cina, sulla cui base Pechino rivendica la sovranità sull'Isola: “E' una norma che gode del consenso della comunità internazionale”, ha affermato il portavoce. Zhao ha successivamente definito un “auto-inganno” il sostegno dei Paesi esteri attivamente cercato dal governo progressista di Taipei, “che non sarà in grado di fermare la riunificazione nazionale”. (Cip)