Germania: Covid, Laender per introduzione dell'obbligo di vaccinazione

- I primi ministri di diversi Laender si sono pronunciati a favore dell'introduzione in Gerrmania di un generale obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, al fine di fermare l'aumento esponenziale dei contagi in corso nel Paese. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. La vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus “deve arrivare, per infrangere in maniera duratura l'ondata” di infezioni, ha dichiarato il primo ministro dell'Assia, Volker Bouffier. Secondo l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), tutti i tentativi sperimentati finora in Germania per aumentare la quota di vaccinati sono falliti. Pertanto, ha evidenziato Bouffier, “o andiamo di ondata in ondata, con restrizioni ogni volta, o riusciamo ad aumentare le vaccinazioni”. A favore della somministrazione obbligatoria dei preparati contro il Covid-19 si sono schierati anche Baviera, Baden-Wuerttemberg e Schleswig-Holstein. Il primo ministro del Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ha affermato che questa misura aiuterebbe nella lotta contro il virus e ridurrebbe la polarizzazione nella società, eliminando il conflitto tra sostenitori e oppositori della vaccinazione. Inoltre, secondo l'esponente dei Verdi, il vaccino obbligatorio “non è una violazione delle libertà, piuttosto è il presupposto per riconquistare la nostra libertà”. (Geb)