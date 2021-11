Cile: Fmi, rimozione stimoli macroeconomici opportuna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Corbacho ha sottolineato che in Cile "la crescita è rimbalzata con forza" e che "si stanno creando posti di lavoro in molti settori in un contesto nel quale "quasi l'85 per cento della popolazione totale risulta completamente vaccinata". Sebbene il Fondo monetario abbia apprezzato la risposta delle autorità alla pandemia in termini di politica economica attraverso "un'ampia gamma di misure monetarie, finanziarie e fiscali che hanno contribuito a mitigare le ricadute dello shock Covid-19" ritiene adesso che "alla luce della forte crescita e dell'aumento delle pressioni inflazionistiche, la rimozione dello stimolo macroeconomico attuato dalle autorità è opportuna e dovrebbe essere accompagnata da un sostegno mirato ai più vulnerabili".