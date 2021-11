Covid: Gelmini, misure governo hanno consentito a Paese di rimanere aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1, ha rilevato che "ad oggi le misure prese dal governo hanno consentito al Paese di rimanere aperto. Abbiamo, grazie agli italiani, l’84 per cento di persone vaccinate con due dosi e l’87 per cento che ha ricevuto almeno una dose: questa è la nostra garanzia. Abbiamo, inoltre, preso decisioni importanti, come l’introduzione del green pass - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, che ha suscitato alcune critiche, ma che oggi, invece, viene copiato da altri Paesi europei". (Rin)