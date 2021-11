Vaccino: Gelmini, accelerazione governo su terza dose è fatto estremamente importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1, ha sottolineato che "l’accelerazione che il governo ha impresso sulla terza dose è un fatto estremamente importante. Dal quinto mese dopo aver ricevuto la seconda dose si può procedere alla terza dose - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -, e questa possibilità è adesso possibile per tutti gli over 40. Questo è un elemento fondamentale. La terza dose è indispensabile per metterci in sicurezza". (Rin)