Giustizia: governo pone questione fiducia in Aula Camera su riforma processo civile

21 luglio 2021

- Il governo ha posto nell'Aula della Camera con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, la questione di fiducia sul disegno di legge di delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. Tra poco si riunirà la conferenza dei capigruppo di Montecitorio per decidere la tempistica della votazione di fiducia. (Rin)