Ue: Sassoli, non possiamo permetterci Parlamento a trazione conservatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I socialisti e democratici non possono permettersi di arrivare alle elezioni europee del 2024 con il Parlamento europeo a guida conservatrice. Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, alla riunione del gruppo S&D del Parlamento europeo dove si affronta il tema delle elezioni di metà legislatura del presidente dell'Eurocamera. "Arriviamo a questa scadenza con risultati importanti alle nostre spalle grazie alla leadership socialista nel Parlamento europeo. Oggi abbiamo la possibilità di uscire dell'incubo del rigore", ha detto Sassoli in riunione. "Non siamo qui a parlare di me. Sono al servizio del mio gruppo. Ma non possiamo permetterci di portare questa casa alle elezioni con una coalizione a trazione conservatrice", ha aggiunto il presidente. "Sarebbe un errore politico in un momento in cui in Europa siamo in vantaggio come famiglia politica. Non è accettabile farci portare alle elezioni europee da un circolo di conservatori", ha continuato il presidente del Parlamento Ue. (segue) (Beb)