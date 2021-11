Ue: Sassoli, non possiamo permetterci Parlamento a trazione conservatrice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'accordo del 2019 tra socialisti (S&D) e popolari (Ppe), nei cinque anni di legislatura avrebbero dovuto susseguirsi alla presidenza due presidenti provenienti rispettivamente dalle due famiglie. Dunque, dopo il socialista David Sassoli, da gennaio l'Aula Ue avrebbe dovuto avere la guida di un popolare. Ma, in quello scenario, i socialisti si vedrebbero fuori dai ruoli apicali delle istituzioni Ue proprio in un momento in cui sono "in vantaggio come famiglia politica in Europa". Popolare è la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen; liberale il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel; popolare anche il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe. (Beb)