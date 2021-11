Covid: Gelmini, abbiamo corso su vaccinazioni, continuare su questa strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1, ha dichiarato: "Il nostro Paese ha un vantaggio rispetto all’Olanda, alla Germania o all’Austria. E lo ha perché abbiamo corso sulle vaccinazioni. Adesso - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - è importante continuare su questa strada, per garantire la salute degli italiani, ma anche per non interrompere la ripresa economica. Non ci possiamo più permettere di tornare alla stagione dei lockdown e dei ristori". (Rin)